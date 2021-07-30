Москва, 30 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Спортивному комплексу «Лужники» в Москве 31 июля исполнится 65 лет, сообщили в Стройкомплексе столицы.

Stroi.mos.ru Стадион «Лужники»

Стадион был открыт 31 июля 1956 года в присутствии 100 тыс. ликующих зрителей. Строительство арены шло 450 дней.

С момента открытия стадион пережил три реконструкции, провёл большое число мероприятий. Помимо футбольных матчей, «Лужники» принимали фестивали и концерты с участием мировых звёзд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выбирают название для стадиона в районе Восточное Дегунино.