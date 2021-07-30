Балыкчи, Киргизия, 30 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Из-за обильных дождей в ночь с 29 на 30 июля сразу в нескольких районах Иссык-Кульской области Киргизии сошли селевые потоки.

Сель

Пострадали жилые дома, придомовые участки, мосты и соцучреждения в Балыкчи (бывший город Рыбачье), в Джети-Огузском и Тонском районах. Также размыло участок трассы Бишкек — Каракол близ города Балыкчи.

Представители местных властей сообщили, что во время схода селей жертв нет, а нанесенный стихийным бедствием ущерб устанавливается.

Сейчас местные жители совместно с сотрудниками министерства чрезвычайных ситуаций ликвидируют последствия буйства стихии.