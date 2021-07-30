Москва, 30 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Подорожание минимальных тарифов на мобильную связь в России можно было ожидать, поскольку за числом абонентов операторы больше не гонятся, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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«Правда, сообщают, что МТС и Tele2 всё ещё держат курс на захват абонентов, которые мало платят, и предлагают им соответственно аскетичные наборы услуг.

Без мобильной связи сейчас прожить довольно сложно, она стала, как говорят экономисты, неэластичной по цене потребностью. Это ситуация, когда продавец может повышать цены, а покупатель всё равно будет платить.

Средняя стоимость по всем тарифам (включая дорогие, а не только минимальные) тоже выросла, но только на 5%.

В будущем российские граждане в среднем будут тратить на связь больше, поскольку всё интенсивнее пользуются мобильными приложениями. Можно заметить, что во время пандемии выросла аудитория и у контентных ресурсов, и у социальных сетей, и у сервисов и магазинов.

Однако сейчас аудитория новостных сайтов и социальных сетей возвращается к прежнему уровню. А вот к сервисам и онлайн-шоппингу люди привыкли, и время их использования растёт. Соответственно, спрос на услуги связи будет расти, потому что она становится посредником между человеком и окружающим миром.

Однако в ответ на рост цен возникнут и новые попытки предоставлять услуги связи бесплатно. К примеру, виртуальный оператор Danycom около года назад довёл абонентскую базу до 114 тыс. человек, из которых 70% пользовались услугами бесплатно.

Средний ARPU тех, кто платил, составлял 250 руб. Бизнес-модель подразумевала, что доходы будет приносить мобильная реклама, но не оправдалась, и оператор прекратил деятельность.

Однако попытки создать бесплатных операторов связи и провайдеров интернета продолжаются с 90-х годов. Можно не сомневаться, что возникнут новые.

Может быть, бизнес-модели будут основаны уже не на доходах от рекламы, а на комиссиях от популярных сервисов — это покажет время. Но исключать, что те, кто считает неправильным платить за связь, однажды смогут оставаться на связи, нельзя.

Предприниматели продолжают искать и комбинировать новые варианты, и однажды найдут какое-нибудь решение», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость наиболее дешевых тарифов мобильной связи в России составила в январе-июне 2021 года 326 рублей в месяц, увеличившись на 16%.

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