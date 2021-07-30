Москва, 30 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Зависимость между величиной ключевой ставки ЦБ РФ и уровнем инфляции не настолько прямая и очевидная, как это принято считать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала прогнозы Сбербанка о том, что ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 7%.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

«На самом деле зависимость ключевой ставки Банка России от уровня инфляции не настолько прямая и очевидная, как это кажется. Более того, мы видим, что повышение ключевой ставки в совокупности с сохранением некоторого административного регулирования цен и различных механизмов сдерживания цен на энергоносители снижает эффективность этого инструмента, который ЦБ РФ всегда использовал. И не учитывать этот момент уже нельзя. Потому что опыт этого года показывает, что просто повышение ставки не решает проблему инфляции, так как у нее много причин и факторов, на которые ключевая ставка Банка России напрямую не влияет», — сказала Солянникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказала, как повышение ключевой ставки отразится на восстановлении российской экономики.