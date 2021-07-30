Москва, 30 июля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Если Центральный банк России все-таки решится повысить ключевую ставку до 7%, то это затормозит темпы восстановления экономического роста РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала прогнозы Сбербанка, эксперты которого считают, что ключевая ставка ЦБ РФ по итогам 2021 года вполне может подняться до 7%.

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«Что касается ключевой ставки в 7%, то такие изменения должны учитывать еще и то, как это повлияет на стоимость государственных заимствований, — сказала Солянникова. — Потому что такая политика Банка России будет приводить к удорожанию заимствований. И не учитывать этот фактор было бы неправильно. В целом я не считаю необходимым повышение ставки, потому что это всё равно в конечном счете приводит к удорожанию стоимости заимствований и для корпоративного сектора, и для домашних хозяйств, и для государства. И в итоге это будет тормозом для восстановления темпов экономического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солянникова рассказала, сбудутся ли прогнозы Сбербанка по темпам экономического роста России в 2021 году.