Екатеринбург, 30 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. МУП «Гортранс» в Екатеринбурге находится в кризисе из-за последствий пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе мэрии города журналистам.

ИА REGNUM Долги по зарплате выросли в 2,5 раза

До этого на юге города временно встали трамваи и троллейбусы, что произошло из-за накопившихся на предприятии долгов.

В мэрии заявили, что задолженность накопилась из-за падения пассажиропотока в период пандемии COVID-19, передаёт «ЕАН». «Администрация Екатеринбурга предпринимает все возможные усилия для ликвидации задолженности и вывода предприятия из кризиса», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, «Гортранс» задолжал АО «Екатеринбургэнергосбыт» 130 млн рублей.