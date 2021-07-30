Пекин, 30 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Заявления властей США о якобы давлении в Китае на иностранных журналистов, освещающих наводнение в провинции Хэнань, — это проявление двойных стандартов Вашингтона. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 30 июля на регулярном брифинге в Пекине.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Китай выражает решительный протест США в связи с этими заявлениями», — подчеркнул Чжао.

По его словам, речь идёт об очередной ошибочной практике американского Госдепартамента, о демонстрации двойных стандартов и о том, как сами США притесняют Китай в вопросах свободы прессы.

США, отметил он, говорят о цензуре, преследованиях зарубежных журналистов в провинции Хэнань, но сами практикуют дискриминацию в отношении китайских СМИ и их сотрудников. Ранее с критикой в адрес КНР выступил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

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