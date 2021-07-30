Москва, 30 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Экономика РФ действительно может показать рост в 4,2% по итогам 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала решение банка улучшить свой прогноз по росту российской экономики с 2,8% до 4,2%.

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«Если говорить об изменении прогноза и увеличении темпов роста ВВП, то здесь, наверное, можно согласиться с прогнозами Сбербанка, — сказала Солянникова. — Все-таки и федеральное правительство, и субъекты федерации продолжают оказывать поддержку и гражданам, и малому/среднему бизнесу, и системообразующим предприятиям в рамках сглаживания и минимизации негативных последствий коронавируса. Более того, мы видим восстановление и производства, и сферы услуг. Так что здесь прогнозы Сбера выглядят обоснованными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ближайший год нет оснований ждать падения мировых цен на нефть, сталь и другое сырье, от продажи которого зависит экономика РФ.