Берлин, 30 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Электрические кроссоверы Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron получили две новые модификации. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Audi Audi Q4 Sportback e-tron

У паркетника появилась версия Q4 45 e-tron 4×4, а у кросс-купе — экономичная и дальнобойная версия с индексом 40.

Дальность хода нового кросс-купе при полной зарядке составит 534 км (по циклу WLTP). Это на 14 км больше, чем у базовой модели. В качестве силового агрегата машина имеет электродвижок производительностью 204 л. с. (310 Нм).

Что же касается кроссовера Audi Q4 45 e-tron quattro 4×4, то он от актуальной версии отличается дефорсированным передним электродвигателем максимальной мощностью 265 л. с. (425 Нм). Дальность хода этой модели — 490 км (по циклу WLTP).

Ранее гендиректор Audi Маркус Дюсманн на климатической конференции в Берлине сообщил, что с 2026 года автокомпания будет выпускать новые модели машин только с электрическими моторами.

Читайте также: Audi представила тизер электрического Grand Sphere