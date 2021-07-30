Сыктывкар, 30 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались пять пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1203 жителя республики.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, 29 июля в регионе было выявлено 275 случаев заболевания. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 100, Ухте — 55, Усинске — 20, Усть-Вымском районе — 20. Под медицинским наблюдением находятся 5156 человек.

По данным штаба, за последние сутки число выздоровевших после инфекции пополнил 131 человек, всего с начала пандемии коронавирусом переболели 47 653 жителя республики.