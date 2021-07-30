Киев, , 15:53 — REGNUM Один турецкий корвет класса Ada обойдётся Украине как 28 катеров типа «Кентавр» или «Гюрза». Об этом написал заместитель генерального директора завода «Ленинская кузница» (переименован в «Кузница на Рыбацком») по подготовке производства Сергей Белозубенко в материале для издания «Украинская правда».

Патрульный катер Mark VI Navy.mil

По его словам, за один американский катер Mark VI Украина отдаст $15 млн, а за гражданский эстонский катер Patrol 24, предназначенный для нужд таможни и полиции — $4 млн. Причём это стоимость кораблей без оружия.

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Представитель завода также рассказал о корвете Ada, строительство которого должно вскоре начаться в Турции:

«По сути, государство потратит на турецкий корвет годовой бюджет на переоснащение ВМС Украины. А за $3,4 млрд грн (почти $126,5 млн — ИА REGNUM), которые пойдут только в течение одного года на производство корвета класса Ada, можно было бы сделать до 28 катеров типа «Кентавр» или «Гюрза». И то с современными повышенными требованиями к броне и вооружению».

При этом Белозубенко добавил, что потребность украинского флота составляет 26 катеров.

Напомним, в данный момент на Украине идёт расследование коррупционного скандала, связанного с «Кузницей на Рыбацком». Арестован директор завода Валерий Шандра и бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский. Следователи подозревают, что вследствие постройки некачественных катеров государству был нанесён урон в размере 443 млн гривен или $16,5 млн.

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