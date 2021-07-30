Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Торжественная церемония закладки пассажирского судна проекта А45−90.2 «Виктор Астафьев» состоялась 30 июля в Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав ОСК). В ней принял участие, в том числе, Александр Усс, губернатор Красноярского края. На водный путях этого региона и будет работать судно после постройки.

Средне-Невский судостроительный завод Церемония закладки судна «Виктор Астафьев»

Строительство пассажирских судов проекта А45−90.2 «Андрей Дубенский» (головное судно, заложено в июле 2020 года) и «Виктор Астафьев» ведется в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, с использованием мер господдержки. Сумма контракта составляет более 5 млрд рублей. По условиям контракта судно «Виктор Астафьев» должно быть передано заказчику в 2024 году.

Суда класса «река-море» будут эксплуатироваться на социально значимом маршруте «Красноярск — Дудинка — Красноярск» на реке Енисей. Они будут иметь четыре пассажирские палубы, прогулочную палубу, предназначены для перевозки 245 пассажиров на маршруте протяженностью до 5000 км. На палубах предусмотрены: 47 четырехместных кают, 16 трансформируемых двух-четырехместных кают, семь кают класса «Люкс», а также одна двухместная каюта для лиц с ограниченными возможностями.

«Этот проект очень важен для петербургского судостроения. Он подтверждает арктические компетенции города и его уникальный научно-промышленный потенциал <…> Сегодня петербургские верфи полностью обеспечены заказами на ближайшие годы, в том числе по специальным проектам для северных территорий», — отметил в связи с закладкой пассажирского судна губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Заложенный сегодня теплоход назван в честь русского писателя и драматурга Виктора Петровича Астафьева, который жил в Красноярске.