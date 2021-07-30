Москва, 30 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Те, кто подал патентный иск против Samsung, рассчитывают, что компания не захочет терять российский рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Buybackworld.com Компания Samsung

«Попробуем оценить выручку Samsung от российского сервиса Samsung Pay. По данным самой компании, количество зарегистрированных пользователей составляет 6,5 млн. А по данным опроса «Левада-центра» (иностранный агент), проведённого в 2019 году, бесконтактными платёжными сервисами пользовались 13% российских граждан.

Сейчас их, конечно, стало больше. На долю Samsung приходится 17% бесконтактных платежей. Компанию опережают по доле рынка Apple Pay и Android Pay. В России около 3 млн человек используют SamsungPay.

Наверное, не все из тех, кто установил приложение, активно им пользуется. Так, получается диапазон оценок от 3 млн до 6,5 млн человек. Теперь посчитаем деньги. В месяц гражданин тратит около 25−27 тыс. Конечно, не все покупки оплачиваются Samsung Pay.

По оценкам банков, на сервисы Pay приходится от одной пятой до одной четверти всех трансакций. В итоге годовой оборот покупок россиян при помощи SamsungPay можно оценить от 240 до 520 млрд руб. При комиссиях около 0,1% с покупки, это давало бы Samsung выручку от 2,5 до 5,2 млрд руб. в год. Это 1−2% от общей выручки компании в России.

Однако Samsung традиционно не берёт комиссий за использование Samsung Pay. Возможность оплачивать покупки — это дополнительный функционал смартфонов, который служит инструментом их продвижения.

И, безусловно, основную опасность для компании представляет не потенциальный запрет на использование Samsung Pay, а возможный запрет на продажи смартфонов Samsung в России. Вот тут цена вопроса уже превышает 200 млрд руб. И это около 1,5% глобальной выручки Samsung, которая немного превосходит $200 млрд.

Скорее всего, те, кто подал патентный иск против Samsung, рассчитывают, что компания не захочет терять российский рынок и согласится урегулировать тяжбу, заплатив за использование технологии. Сумма, вероятно, окажется на два порядка ниже возможного ущерба от потери российского рынка», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля 2021 года Арбитражный суд Москвы принял решение, в соответствии с которым запрещено использование продукции, включающей в себя платёжный сервис Samsung Рау.

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