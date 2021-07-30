Советский район, Саратовская область, 30 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении 33-летнего и 38-летнего ранее судимых жителей Советского района Саратовской области по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), сообщает СУ СКР по региону.

Цитата к/ф «Кавказская пленница». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение невесты

Утром 19 июля двое ранее судимых мужчин похитили около села Александровка 34-летнего местного жителя. Злоумышленники на легковом автомобиле перевозили потерпевшего по Советскому району, принудительно удерживая его и применяя к нему физическую силу. От сельчанина обвиняемые требовали признания в хищении имущества. В тот же день около 19:00 местные жители пресекли противоправные действия злоумышленников.

Ведутся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 23 октября 2020 года трое жителей Саратовской области возле одного из домов по улице Московской в Саратове похитили 19-летнюю девушку. Пострадавшую незаконно удерживали в помещении на улице Танкистов. На следующий день девушка, улучив момент, когда злоумышленники уснули, смогла позвонить знакомому.

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