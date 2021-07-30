Курган, 30 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 30 июля подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 42 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 30 июля выявлено 25 767 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 30 июля вылечились 23 399 человек, скончались 490 пациентов с COVID-19.