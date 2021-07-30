Москва, 30 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Средневзвешенная ставка по ипотечным займам, выданным в июне 2021 года, составила в России 7.07%. Такие данные приводит Центральный банк (ЦБ) России.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

За месяц этот показатель снизился на 0,23%. В итоге размер ставки стал минимальным с начала публикации соответствующих отчетов Центробанком в 2018 году.

Всего же за шесть месяцев в России было выдано 936,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 44% больше аналогичных показателей предыдущего года. Общий объем займов в денежном выражении за это время вырос на 74% и составил 2,69 трлн рублей.