Рязанская область, 30 июля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Физкультурно-спортивные комплексы построят в каждом районном центре Рязанской области, заявил 30 июля губернатор Николай Любимов. Сейчас существующие спортобъекты посещают уже 7,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сергей Луппов. Спорт. 1930

Губернатор побывал на открытии ФОКа «Арена» в Шилово. Это первый в районном центре спортивный объект с бассейном. Большую роль в определении приоритетов строительства играет активность жителей, спортсменов, родителей, которые обращались с просьбами и требованиями к местным властям, а администрации своевременно готовила готовила проектно-сметную документацию.

«ФОКи будут в каждом районном центре Рязанской области! Таких у нас осталось шесть, и это наша задача на ближайшие несколько лет. В этом году начнём строить новый современный спорткомплекс в посёлке Сараи. Правительство РФ уже выделило 200 млн рублей на реализацию проекта. В высокой степени готовности ПСД ещё в двух районах, и у них тоже есть большие шансы попасть в финансирование этого года», — сказал Николай Любимов.

Сейчас в районах Рязанской области построены и действуют 17 спорткомплексов.