Уфа, 30 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Приговор по факту хищения химической продукции на сумму более 93 млн рублей вынес суд в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Kuzrab.ru Коррупция

«В суде установлено, что в 2018 году 30-летний старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Стерлитамак в ходе проверки поданного им анонимного сообщения организовал изъятие из арендованного ООО «БашХолдинг» помещения агрохимической продукции на общую сумму более 220 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что один из фигурантов уголовного дела заявил руководителю этого предприятия, что проверку в отношении организации можно прекратить, а изъятую продукцию вернуть за 100 млн рублей.

«Получив отказ, фигуранты дела привлекли к противоправным действиям руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Башкирии, который подписал акт санитарно-эпидемиологического обследования и письмо к нему, содержащие заведомо ложные сведения о том, что изъятая продукция является контрафактной и подлежит уничтожению», — сообщает пресс-службы ведомства.

Затем фигуранты уголовного дела тайком похитили со склада агрохимическую продукцию, которая принадлежала пяти организациям на общую сумму свыше 93 млн рублей. Часть этой продукции они реализовали по договорам поставок аграриям на общую сумму порядка 22 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые не признали.

«Суд назначил оперуполномоченному полиции наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года, начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на 2 года, троим сообщникам от 3 до 5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет со штрафами от 300 до 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что преступление пресечено сотрудниками УФСБ по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-сотрудника МЧС обвинили в махинациях.