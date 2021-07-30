Москва, 30 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Логика американской журналистки, опубликовавшей статью о том, как Москва якобы принудила Запад достроить «Северный поток — 2», довольно вычурна, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Gvozd.su Маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2»

«Согласно её выкладкам, дефицит газа в Европе возник не из-за роста потребления, связанного с холодной зимой и жарким летом, а из-за того, что в ответ на эту ситуацию Газпром не стал неограниченно увеличивать поставки по фиксированной цене.

При этом для таких поставок ему нужно было бы, в том числе, оплачивать дополнительные объёмы транзита через Украину. Удивительное коварство — отказываться продавать больше товара, получая за это меньше.

При этом, напомним, заключить последний договор на транзит через украинскую ГТС на не самых выгодных условиях Газпром вынудили, заморозив на два года строительство «Северного потока — 2».

По газопроводу, если бы не эта заморозка, в Европу уже в 2020 году могли бы поставляться значительно большие объёмы газа при меньших транспортных издержках. То есть это Газпром, видимо, вынудил США тормозить строительство газопровода всеми возможными способами.

Грустно лишь то, что подобные материалы публикуются в авторитетных СМИ страны, на финансовые рынки которой замкнута значительная часть мировой экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский обозреватель Диана Фрэнсис заявила о том, что Россия применила специальный маневр, с помощью которого вынудила Запад дать согласие на достройку газопровод «Северный поток — 2».

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