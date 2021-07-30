Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 30 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Руководство комбината «Каменский» в Ростовской области подтвердило, что вечером 29 июля в одном из цехов произошло ЧП. Однако официально инцидент назвали возгоранием.

Цитата из видео на YouTube Дым на химзаводе «РовноАзот»

«Около 20:00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом. В настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии, проводятся работы по устранению последствий ЧП», — сказано в сообщении.

Подтверждена информация о том, что в результате возгорания пострадали семь человек. Все они госпитализированы.

Проверку случившегося проводит оперативная группа во главе с директором департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпроторга России Дмитрием Капрановым.