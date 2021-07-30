Белград, 30 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Благодарность России за ее вклад в развитие газовой инфраструктуры Сербии выразил президент республики Александар Вучич. Он заявил об этом 30 июля во время посещения места строительства компрессорной станции в районе города Велика-Плана, его выступление транслировало агентство Tanjug.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Этот проект имеет исключительную важность, и я благодарю сербские и российские компании за их работу, которая велась в сложных условиях», — сказал он.

Кроме этого президент Сербии добавил, что он горд тем, что в этом проекте принимали участие специалисты со всего мира, включая российских.

Также Вучич добавил, что этот проект является для энергетической безопасности Сербии и будет, вместе с продовольственной и финансовой стабильностью, ключевым в течение ближайших 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что проект газопровода-интерконнектора, который должен связать Сербию с Болгарией на юге и Венгрией на севере, будет завершен в срок.