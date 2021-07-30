Ижевск, 30 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении 15 участников организованный преступной группы по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

По данным следствия, обвиняемые покупали недорогие автомобили, оформляли стразовые полисы, а затем инициировали дорожные аварии с участием этих машин. В дальнейшем мошенники обращались в стразовые компании для возмещения убытков по полисам ОСАГО. Причем в договорах купли-продажи автомобилей, которые являлись пострадавшей стороной при ДТП, стоимость машин была значительно завышена для увеличения суммы страхового возмещения.

В ходе следствия выявили 32 факта мошенничества, в результате в течение трех лет были похищены денежные средства различных страховых компаний на общую сумму более 5 млн рублей.

Уголовное дело передано в Индустриальный районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в суд поступило уголовно дело в отношении 33 местных жителей, которые обвиняются в хищении у страховых компаний свыше 37 млн рублей. По версии правоохранителей, злоумышленники приобретали дорогостоящие иномарки и после оформления соответствующих документов в страховых компаниях инсценировали дорожно-транспортные происшествия.

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