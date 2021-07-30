Оренбург, 30 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области зарегистрировано ещё 327 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 55 948 заразившихся. Выздоровели 46 694 человека.

В стационарах с COVID-19 находятся 1 662 человека. Из них 346 в тяжёлом состоянии. 103 гражданина подключены к аппаратам ИВЛ.