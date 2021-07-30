Москва, 30 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 25 авиарейсов, сообщает 30 июля интернет-сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту

По данным на 15:22, во «Внуково» четыре рейса задержано, два отменено, в «Домодедово» 14 рейсов задержано, один отменён, в «Шереметьево» задержано и отменено по два авиарейса.

В «Жуковском» изменений в расписании не зафиксировано. Уточняется, что данные для онлайн-табло сервиса предоставлены аэропортами.