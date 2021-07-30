Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 30 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Названа основная версия взрыва, произошедшего на комбинате «Каменский» в Ростовской области. По некоторым данным, причиной случившегося стал сбой оборудования и нарушение техники безопасности.

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Авария произошла во время стандартной изготовки форм, пишет телеграм-канал Baza. Однако на одной из установок не закрылся специальный «отсекатель», который решено было закрыть вручную. В цех, где разрешено находиться пяти сотрудникам, вошли семь человек. Во время ремонта заслонки произошла вспышка.

По некоторым данным, у всех пострадавших сильнейшие ожоги. Один из пациентов, по неофициальным сведениям, скончался.