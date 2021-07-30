Пенза, 30 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Пензенской области в предстоящие сутки ожидается ухудшение погодных условий, сообщает 30 июля ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Жара и цветение на воде

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Местами по области 31 июля прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Возможна гроза с порывами западного ветра 15−20 м/с. Синоптики не исключают кратковременный дождь и град. Жара в светлое время суток при этом сохранится на уровне в +32 градуса, ночью похолодает до +19.

1 и 2 августа осадков не ожидается. Аномально высокие температуры воздуха выше отметки в +30 градусов сохранятся.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 9 апреля до 15 октября установлен особый пожароопасный сезон.

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