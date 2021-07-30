Красногорск, 30 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В рамках комплексного развития территорий возведение домов в Подмосковье будут вести с соблюдением единого стандарта качества жилищного строительства. Об этом 30 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жилье в Москве

Как отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, единый стандарт качества жилищного строительства вступает в силу 7 августа.

«Три четверти стандартов или как минимум половина касаются того, как надо работать с жилыми домами, если они становятся нашей зоной ответственности перед жителями Подмосковья», — сказала Кузьмина.