Тбилиси, 30 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в июне 2021 года вырос на 18,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчёте Национальной социологической службы (Грузстат), опубликованном 30 июля на сайте организации.

Рост экономики

Общий рост экономики Грузии по итогам первого полугодия в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года составил 11,5%. Экспорт товаров из страны вырос на 25,2% и составил $1,9 млрд, импорт вырос на 18,9% и составил $4,3 млрд.

По данным Грузстата, рост в июне наблюдался почти во всех экономических секторах. Спад был зафиксирован в горнодобывающей промышленности.

Стоит отметить, что ВВП Грузии сильно упал в 2020 году из-за пандемии. С апреля 2021 года в стране наблюдается резкий рост экономических показателей.