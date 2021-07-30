Москва, 30 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака. Об этом 30 июля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Станислав Черчесов

Отмечается, что Иракская федерация футбола хотела провести с переговоры с Черчесовым и была заинтересована в приглашении его на пост наставника команды.

В этом случае перед ним стояла бы задача вывести сборную Ирака на чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Катаре.

Однако Черчесов отказался, поскольку не был готов вновь возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций.

Напомним, Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после провала на чемпионате Европы — 2020.

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