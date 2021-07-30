Названа причина внештатного включения двигателей модуля «Наука»
Москва, 30 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Спонтанное включение двигателей на пристыкованном к МКС модуле «Наука» произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом 30 июля заявил руководитель полётом российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьёв. Его заявление приводится на сайте Роскосмоса.
«Механика стыковки отработала надёжно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — пояснил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева.
Он подчеркнул, что данная ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигателей модуля «Звезда» и в настоящий момент станция находится в штатной ориентации.
«Все системы МКС и многоцелевого лабораторного модуля работают нормально, — добавил руководитель полётом. — Сейчас экипаж занят выравниванием давления в модуле «Наука».
Он добавил, что это достаточно длительная процедура, потому что общий объём модуля составляет около 70 кубических метров. по словам Соловьёва, во второй половине дня экипаж приступит к нормальной штатной работе.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука», запущенный восемь дней назад с космодрома «Байконур», успешно пристыковался к МКС. Однако после этого произошла внештатная ситуация: двигатели модуля неожиданно начали работать. В результате высота станции изменилась на 45 градусов. Для стабилизации станции запустили двигатели российского корабля «Прогресс».
Расследованием случившегося займётся команда инженеров Роскосмоса совместно со специалистами NASA.