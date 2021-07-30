Москва, 30 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Спонтанное включение двигателей на пристыкованном к МКС модуле «Наука» произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом 30 июля заявил руководитель полётом российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьёв. Его заявление приводится на сайте Роскосмоса.

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

«Механика стыковки отработала надёжно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — пояснил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева.

Он подчеркнул, что данная ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигателей модуля «Звезда» и в настоящий момент станция находится в штатной ориентации.

«Все системы МКС и многоцелевого лабораторного модуля работают нормально, — добавил руководитель полётом. — Сейчас экипаж занят выравниванием давления в модуле «Наука».

Он добавил, что это достаточно длительная процедура, потому что общий объём модуля составляет около 70 кубических метров. по словам Соловьёва, во второй половине дня экипаж приступит к нормальной штатной работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука», запущенный восемь дней назад с космодрома «Байконур», успешно пристыковался к МКС. Однако после этого произошла внештатная ситуация: двигатели модуля неожиданно начали работать. В результате высота станции изменилась на 45 градусов. Для стабилизации станции запустили двигатели российского корабля «Прогресс».

Расследованием случившегося займётся команда инженеров Роскосмоса совместно со специалистами NASA.