Токио, 30 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Isuzu представил новый семиместный вседорожник MU-X. Снимки с новым автомобилем распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Isuzu Новый внедорожник Isuzu MU-X

В компании возлагают большие надежды на новинку. Здесь уверены, что внедорожник станет более популярным, чем его актуальная версия. На рынок MU-X поступит 2 августа 2021 года.

В Австралии продажи модели могут увеличится вдвое, считает автопроизводитель. На этом рынке MU-X станет серьёзным конкурентом моделям Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest, Toyota Fortuner, LDV D90, Haval H9 и SsangYong Rexton.

Буксировочная способность автомобиля равна 3,5 тонны. Под капотом машины «трудится» модернизированный турбированный трёхлитровый четырехцилиндровый дизельный мотор Isuzu 4JJ3-TCX, который передаёт крутящий момент на колёса через автоматическую трансмиссию. Модель имеет версии с задним приводом и приводом 4×4.

Напомним, в России сборка автомобилей Isuzu началась в Ульяновске в 2012 году. Производственные участки компании расположились на территории индустриального парка УАЗ.

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