Москва, 30 июля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Рабочая встреча генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова с президентом России, председателем Наблюдательного совета платформы Владимиром Путиным состоялась в Кремле 30 июля. В рамках встречи прошло обсуждение итогов работы платформы и дальнейшего развития кадровых, социальных и образовательных проектов организации для талантливых детей и молодежи, специалистов и управленцев.

АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин и Алексей Комиссаров

АНО «Россия — страна возможностей» была создана Указом Президента России 22 мая 2018 года. На сегодняшний день президентская платформа включает в себя 26 проектов, в которых уже приняли участие более 8 миллионов человек разных возрастов и профессий, а победителями и призерами стали свыше 26 000 конкурсантов.

Президент России Владимир Путин считает, что АНО «Россия — страна возможностей» «немало сделала» с момента своего создания в 2018 году. Такую позицию глава государства выразил на встрече с генеральным директором платформы Алексеем Комиссаровым. Владимир Путин напомнил, что организация была создана «для повышения социальной мобильности людей, для того чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что проекты платформы выявляют талантливых людей в стране, помогают их участникам в самореализации, обретении уверенности в себе и поиске своего призвания.

«Соцопросы показывают, что 64% жителей нашей страны считают, что в России у молодых людей есть возможности реализовать себя, найти применение своим талантам и способностям, добиться успеха в жизни. А среди тех, кто принял участие в наших проектах — таких 93%. 83% наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% отметили, что участие в конкурсах платформы помогло понять их призвание. Наши респонденты видят и другие позитивные эффекты от участия в конкурсах платформы — 97% отмечают пользу от проектов, 78% стали более уверенными в себе, а половина — более счастливыми», — рассказал Алексей Комиссаров.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» подчеркнул, что при поддержке Президента России в стране выстроена целая система развития и сопровождения талантливых детей и молодежи. Частью этой системы является и платформа «Россия — страна возможностей», которая включает проекты и конкурсы, нацеленные на российских школьников, студентов, профильных специалистов и управленцев. Самым масштабным конкурсом для школьников является «Большая перемена». За два года в нем приняли участие более 3,5 миллионов ребят. После окончания школы и поступления в вузы ребята имеют возможность выбирать для себя проекты из целой линейки проектов и конкурсов платформы. Специально для студентов действуют такие проекты, как олимпиада «Я — профессионал», конкурс «Твой Ход», кубок по менеджменту «Управляй!», премия «Студент года», фестиваль «Российская студенческая весна», а также многие другие проекты. В линейку профильных проектов входят конкурс для IT-специалистов «Цифровой прорыв», конкурс для представителей туриндустрии «Мастера гостеприимства», проект для перспективных блогеров «ТопБЛОГ», конкурс для педагогов «Учитель будущего» и многие другие.

А во флагманском конкурсе для управленцев «Лидеры России» с момента запуска в 2017 году приняли участие более 840 тысяч человек, победителями стали 313 конкурсантов. За время работы проекта назначения на разные руководящие должности получили свыше 300 его участников. Среди них 2 губернатора, 6 заместителей федеральных министров, 4 мэра городов, вице-президенты крупных корпораций, генеральные директора заводов, главврачи больниц и многие другие.

По словам Алексея Комиссарова, взаимодействие с участниками не ограничивается конкурсами и олимпиадами. Сами конкурсанты создают сообщества и группы и реализуют собственные проекты. Он рассказал: «Наши участники думают не только о себе, о своей карьере. Победители «Лидеров России» учредили свой клуб «Эльбрус» и реализуют волонтерские, благотворительные и просветительские проекты, меняющие к лучшему жизнь сотен тысяч людей. К ним в пандемию присоединились и многие другие участники наших проектов. Как волонтеры они помогали пожилым людям, врачам и всем тем, кто в этом нуждался».

Президент России спросил Алексея Комиссарова, что ему больше всего нравится из набора тех мероприятий, которые проводит платформа «Россия — страна возможностей».

«Конечно, это для меня самый тяжелый вопрос, потому что я такой счастливый, что занимаюсь теми проектами, каждый из которых действительно нравится. Где-то дети, конечно, вдохновляют, потому что дети у нас просто волшебные. Я считаю, что у нас великолепное будущее, потому что дети умные, талантливые и способные. Люди «серебряного возраста» поражают своей энергией, и сразу думаешь, что, если эти люди так много всего еще хотят и делают, находятся в строю. Когда в 89 лет такая энергия, то это, конечно, заряжает. Самое большое счастье, что у нас действительно такие люди, такая страна и такие возможности», — ответил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках встречи также обсуждались результаты программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которая на практике является вершиной созданной Президентом РФ системы поддержки и развития самых талантливых и целеустремленных людей в нашей стране. Так, за четыре года выпускниками программы кадрового резерва, которую СМИ называют «Школой губернаторов», стали 305 человек. Среди них 39 губернаторов, 5 федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров и мэры городов-миллионников.

В завершение Алексей Комиссаров рассказал о работе Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре платформы «Россия — страна возможностей».

«Наша работа построена по принципу максимального вовлечения в проекты, отбора лучших и дальнейшего обучения. Сейчас время, когда нужно постоянно учиться. Для этого у нас есть образовательный центр «Сенеж». Программы там в этом году идут друг за другом: не успевает закончиться одна, как начинаются другие — для победителей наших проектов, вице-губернаторов регионов, региональных министров молодежной политики, женщин-лидеров, волонтеров-медиков, и даже рабочие группы Госсовета там собирались. В летний период на территории «Сенежа» третий год успешно проходит молодежный форум «Территория смыслов». Сейчас в «Сенеже» активно идет строительство нового кампуса, который позволит реализовать еще больше программ и удовлетворить спрос всех желающих пройти там обучение», — отметил Алексей Комиссаров.