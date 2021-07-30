Челябинск, 30 июля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Челябинской области зафиксировано ещё 338 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 74 622 случая заражения. Больных COVID-19 насчитывается 5346 человек.

От COVID-19 скончались ещё 16 пациентов, добавили в оперштабе.