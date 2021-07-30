Минск, , 15:26 — REGNUM Информация о подготовке терактов на территории Белоруссии есть в распоряжении Комитета госбезопасности. Теракты готовят за рубежом, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель 30 июля на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями местных органов власти в Минске.

Здание КГБ Белоруссии © ИА REGNUM

По его словам, у ведомства есть достоверные сведения о планировании за рубежом терактов в Минске, а также в Минской, Гродненской и Брестской областях. Речь идёт об акциях, подобных предотвращённым ранее — атаке на военный объект в Вилейке и покушению на журналиста Григория Азаренка.

«Заказчики и исполнители нам известны, работа по документированию и пресечению их преступной деятельности находится в активной фазе», — заявил Тертель.

Глава КГБ пообещал позднее обнародовать детали.

Как сообщало ИА REGNUM, Тертель заявил, что Белоруссия в настоящее время отражает гибридную агрессию со стороны Запада.

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