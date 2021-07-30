Киев, 30 июля 2021, 15:21 — REGNUM В районе села Мазуровка Винницкой области Украины был обнаружен бывший судья Николай Чаус, ранее похищенный в Молдавии. Об этом сообщило 30 июля издание «Вести».
Как сообщили журналисты, экс-судья пришёл в село, находящееся недалеко от границы с Молдавией, в одних трусах и заявил сотрудникам полиции, что был похищен неизвестными, а также является судьей Днепровского районного суда Киева.
Новость прокомментировал блогер и политик Анатолий Шарий. По его информации, Чауса отпустили сотрудники Государственного управления разведки (ГУР) Украины.
Напомним, ранее стали известны имена предполагаемых похитителей экс-судьи. Ими оказались сотрудники ГУР Украины, а также работники посольства Украины в Молдавии.
Читайте ранее в этом сюжете: Названы шпионы Зеленского в Молдавии: имена исполнителей похищения Чауса