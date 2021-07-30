Киев, 30 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В районе села Мазуровка Винницкой области Украины был обнаружен бывший судья Николай Чаус, ранее похищенный в Молдавии. Об этом сообщило 30 июля издание «Вести».

Defence.ru Порошенко вручает штандарт ГУР

Как сообщили журналисты, экс-судья пришёл в село, находящееся недалеко от границы с Молдавией, в одних трусах и заявил сотрудникам полиции, что был похищен неизвестными, а также является судьей Днепровского районного суда Киева.

Новость прокомментировал блогер и политик Анатолий Шарий. По его информации, Чауса отпустили сотрудники Государственного управления разведки (ГУР) Украины.

«Планировалась ликвидация, но на неё не пошли офицеры ГУР. Не нашлось исполнителя», — рассказал Шарий, сославшись на свои источники в украинских спецслужбах.

Напомним, ранее стали известны имена предполагаемых похитителей экс-судьи. Ими оказались сотрудники ГУР Украины, а также работники посольства Украины в Молдавии.