Москва, 30 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Перспектива блокировки операций с имуществом должников поставит бизнес сложное положение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил управляющий АБ «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

Kakprosto.ru Налоги

Он прокомментировал планы Минфина и ФНС блокировать имущество должников не дожидаясь результатов налоговой проверки.

«В ФНС РФ и Минфине рассматривают вопрос введения нормы, с помощью которой можно было бы оперативно блокировать все операции с имуществом должников, не дожидаясь результатов налоговой проверки. Однако реализация данной новации поставит бизнес в очень сложное положение. Не стоит забывать, что налоговое право — один из инструментов государства для развития, а не развала экономики. Но подобные предложения превращают фискальную систему в инструмент давления на бизнес. Однако в современных условиях такой подход будет означать, что бизнеса вскоре просто не останется», — сказал эксперт.

По словам Глазунова, в этом случае налоговым органам также придётся сменить сферу деятельности.

«Я не вижу в подобных новациях примера государственного мышления, проявляющегося в заботе о стратегических перспективах развития государства, его экономики, благополучия населения, а не выжимании последних денег у и без того страдающего от пандемии и санкций российского бизнеса. Нынешняя экономическая ситуация в стране отнюдь не стимулирует население заниматься бизнесом. Более того, она обладает демотивационным потенциалом, и это становится серьезным препятствием для развития страны и общества, так как люди вместо того, карабкаться вверх по лестнице за благосостоянием, встают в очередь за содержанием, пусть и маленьким, но хоть каким-то. То есть, государство провоцирует население не на предпринимательское, а на иждивенческое поведение», — считает Глазунов.