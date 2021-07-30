Ярославль, 30 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области 27 июня на заседании рабочей группы по контролю за ситуацией с ценами на продукты питания обсудили цены на продукты «борщевого набора». Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

(сс) outsideclick Свёкла

Комиссия назвала две основных причины подорожания продуктов.

«В связи с окончанием сезона хранения и недостаточным количеством местных овощей борщевой группы (картофель, морковь, свекла, лук, капуста), торговые сети перешли на поставки импортной продукции, недостаточное предложение которой на рынке влияет на рост цен», — сообщили на комиссии.

Так цены на картофель выросли потому, что в конце апреля 2021 года магазины начали продавать египетскую картошку. Это произошло из-за того, что в конце сезона хранения качество отечественных овощей значительно ухудшилось. Также повлияло и то, что в самом Египте, являющимся основным поставщиком, возник дефицит товара.

«По причине неблагоприятных погодных условий, объем российского картофеля пригодного к реализации в сети был ниже прошлого года на 20−30% (в зависимости от региона), По этой причине хозяйства РФ завершили отгрузки на месяц ранее планируемого», — отметили чиновники.

Продавать российскую морковь перестали также в апреле, сейчас на прилавках магазинов в основном продают мытую морковь из Израиля, Турции и Египта. Высокая цена сформировалась из-за дефицита овоща в Израиле. Плачевная ситуация складывается и вокруг свеклы.

«Рост входной цены связан с острым дефицитом свеклы в РФ — урожай свеклы РФ закончился, в том время как сборы нового урожая в странах ближнего зарубежья не начались из-за неблагоприятных погодных условий. Снижение входной цены ожидаем с началом реализации российской свеклы — первые предложения ожидаем в июле, массовые — в августе», — пояснили на комиссии.

Сейчас для снижения цены на «борщевой набор» чиновники приняли решение о расширении ярморочных площадок — это позволит упростить логистику от поля до прилавка. Также торговым сетям рекомендовано снизить наценки на овощи из группы «борщевого набора».