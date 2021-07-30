В ярославском правительстве обсудили «борщевой набор»
Ярославль, 30 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области 27 июня на заседании рабочей группы по контролю за ситуацией с ценами на продукты питания обсудили цены на продукты «борщевого набора». Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.
Комиссия назвала две основных причины подорожания продуктов.
Так цены на картофель выросли потому, что в конце апреля 2021 года магазины начали продавать египетскую картошку. Это произошло из-за того, что в конце сезона хранения качество отечественных овощей значительно ухудшилось. Также повлияло и то, что в самом Египте, являющимся основным поставщиком, возник дефицит товара.
Продавать российскую морковь перестали также в апреле, сейчас на прилавках магазинов в основном продают мытую морковь из Израиля, Турции и Египта. Высокая цена сформировалась из-за дефицита овоща в Израиле. Плачевная ситуация складывается и вокруг свеклы.
Сейчас для снижения цены на «борщевой набор» чиновники приняли решение о расширении ярморочных площадок — это позволит упростить логистику от поля до прилавка. Также торговым сетям рекомендовано снизить наценки на овощи из группы «борщевого набора».