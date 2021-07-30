Красногорск, 30 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Подмосковье установили минимальную площадь квартир под переселение. Об этом 30 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

(сс) Rowan Peter Квартиры

Теперь площадь жилья, в которое переселяют граждан должна составлять не менее 28 квадратных метров. Требование прописано в едином стандарте качества жилищного строительства в Подмосковье.

«Общие площади всех квартир, кроме минимальной, однокомнатной, носят рекомендательный характер. Минимальная площадь квартир под переселение у нас определена — 28 квадратных метров», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.