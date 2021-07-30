Мадрид, 30 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции в Россию гендиректора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, сообщает 30 июля пресс-служба юридической инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Национальная судебная коллегия отказала в экстрадиции в Россию врача Евгения Блюма. Коллегия отказала в выдаче, потому что факты уже были расследованы и дело было закрыто в судах Малаги», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, которого обвиняют в хищении более 29 млн рублей у одной из российских спортсменок, заявил, что он не согласен со своей экстрадицией из Испании в Россию.

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