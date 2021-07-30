Симферополь, 30 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Ливни, прошедшие в Крыму в июне — июле, почти полностью наполнили водохранилища региона. Об этом 30 июля заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

В воде

«Водохранилища на сегодняшний день практически полностью заполнены. В Симферополе — 33 миллиона общий объём, в Ялте — 34 миллиона. Практически на сегодняшний день гарантированно бесперебойное водоснабжение. Крыму по отсутствию воды ничего не угрожает», — заявил Аксёнов.

Аксёнов также сообщил, что в регионе продолжаются работы по обеспечению водой Крыма в перспективе, подчеркнув, что все мероприятия будут реализованы в срок.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с водообеспечением пресной водой в Крыму возникли после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. В 2020 году ситуация обострилась в связи с затянувшейся засухой. Между тем, по заявлению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на данный момент можно гарантировать, что Крым обеспечен водой на ближайшие два года.