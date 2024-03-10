Сыктывкар, 30 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. За полгода в Коми свернули свою деятельность сотни индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Комистате.

Ольга Ларина ИА REGNUM Сдаётся в аренду

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По данным статистики, на начало 2021 года в республике было зарегистрировано 14 985 юридических лиц. Однако уже к 1 июля их число сократилось до 14 250.

Больше всего пострадала оптовая и розничная торговля — за полгода организаций в этом сегменте стало меньше на 251. Сфера строительства потеряла 112 организаций, количество организаций, которые занимаются операциями с недвижимостью, сократилось на 51 единицу.

Количество индивидуальных предпринимателей за полгода стало меньше на 860 и составило 17 224. Большинство индивидуальных предпринимателей заняты в торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 году глава Коми заявил, что республика стоит на пороге экономического краха и не сможет пережить второго локдауна. При этом в настоящее время в Сыктывкаре и Ухте введен запрет на работу кафе, ресторанов и детских комнат, расположенных в торговых центрах. По всей республике действует запрет на работу ночных клубов и дискотек.