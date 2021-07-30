Казань, 30 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Татарию в начале августа снова вернется аномально жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до 40-градусных значений.

ИА REGNUM Жара в городе

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По информации регионального Гидрометцентра, в последний июльский день в Татарии ожидаются кратковременные дожди, днем сильные, в отдельных районах с грозами, градом и сильным ветром до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем — до +31.

В воскресенье, 1 августа также возможен кратковременный дождь с грозой. С распространением антициклона осадки в республике прекратятся. Воздух прогреется до +32 градусов.

Влияние антициклона сохранится и в начале следующей недели. 2 августа прогнозируется сухая жаркая погода. Ночью ожидается +14.+19 градусов, днем — +29.+34.

3 августа пройдут небольшие дожди. Днем республика окажется в жарком воздухе с максимальными температурами до +37 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 31 июля и 1 августа ожидается +30…+33 градуса жары.

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