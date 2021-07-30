Наро-Фоминск, Московская область, 30 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В августе в подмосковном Наро-Фоминске ожидается завершение строительства новой школы. Об этом 30 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

City-yaroslavl.ru Школа

Как отметил рассказал глава строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, на данный момент готовность объекта составляет 90%.

«Сейчас на площадке задействовано более 190 рабочих. Ведется отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, комплексное благоустройство территории. Необходимые материалы и оборудование закуплены, ведется поставка мебели», — сказал Локтев.