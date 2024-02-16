Москва, 30 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Налоговыми льготами для российским пенсионеров лучше поинтересоваться заранее, так как многие из них имеют заявительный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

На большинство налоговых льгот, положенных сегодня пенсионерам по возрасту, имеют право и предпенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет).

НДФЛ

Многие пенсионеры работают и после выхода на пенсию и разумеется платят НДФЛ. Часть этих средств можно вернуть с помощью налоговых вычетов, если пенсионер тратился на лечение, обучение, приобретал недвижимость.

Земельный налог

Пенсионеры его не обязаны платить с 2017 года, но льгота распространяется на 6 соток. Все что больше шести соток, оплачивается.

Налог на имущество

Чтобы получить эту льготу, нужно подать заявление в ФНС (нужен паспорт и пенсионное удостоверение), но сделать это можно и электронно.

Только стоит иметь ввиду, что льгота распространяется только на один объект. Если у пенсионера несколько квартир, то можно выбрать ту, за которую он не будет платить налог.

При этом налог не распространяется на одно помещение, которое предназначено для творчества, допустим мастерская, до тех пор пока помещение не не сдано в аренду для получения прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пенсионеры освобождены от уплаты ряда налогов, связанных с доходом и имуществом.

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