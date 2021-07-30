Липецк, 30 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Более 600 жителей Липецкой области освоили новые профессии благодаря нацпроекту «Демография». Об этом ИА REGNUM сообщил глава области Игорь Артамонов.

Рабочая профессия. Советская фотография

По словам губернатора, чаще всего выбирали такие специальности, как повар, сварщик, швея, парикмахер. Обучение проходило в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Планируется, что до конца 2021 года бесплатно востребованные профессии и специальности получат около 1,5 тыс. человек. 90% жителей области, решивших получить новую профессию, были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Среди обучающихся — 120 пенсионеров и 65 женщин в декрете. Все они смогли подобрать себе нужные программы обучения на портале «Работа в России».

Артамонов отметил, что стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на современном рынке труда. Для этого необходимо оставить заявку на портале. Жители региона могут выбрать одну из более 200 программ. По целому ряду компетенций доступны курсы профессионального обучения для людей без образования, они смогут освоить профессию «с нуля». Формат обучения разный, в том числе и дистанционный. Подойдет тем, кто не имеет возможности посещать образовательную организацию. В основном это касается тех курсов, где практика может проходить дистанционно. Обучение же по рабочей профессии, напротив, возможно только очно. 70% времени занимает практика.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой», — подчеркнул Игорь Артамонов.