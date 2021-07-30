Жуков, Калужская область, 30 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Калужской области поступило сообщение об убийстве мужчины в городе Белоусово Жуковского района. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщили 29 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Prokuror-kaluga.ru Орудие преступления

По версии следствия, 26 июля 2021 года на одной из улиц города Белоусово произошел конфликт между двумя гражданами Таджикистана, в ходе которого 31-летний мужчина имевшимся при себе ножом нанес 35-летнему земляку смертельное колото-резаное ранение. После совершенного преступления нападавший скрылся.

Сотрудниками СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД организован комплекс мероприятий, позволивший установить место нахождения подозреваемого. Спустя более суток он был задержан на территории Московской области и доставлен в город Жуков. Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.