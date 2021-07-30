Вашингтон, 30 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Американская компания SCG (Scuderia Cameron Glickenhaus) анонсировала премьеру своей следующей модели — пикапа на водородных топливных элементах. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

Компания опубликовала тизер водородного пикапа. Судя по нему, автомобиль получит переднюю панель, выполненную в стиле концепт-кара Baja Boot. В оснащение пикапа войдут: комплект с лебедкой, защита двигателя, стальной бампер и светодиодный прожектор на крыше. Также модель будет «обута» во внедорожные шины.

Вместо задних боковых окон у машины установлен круглый люк, за которым хранятся баллоны с водородом. Дальность хода водородного пикапа будет достигать 960 км.

Ранее генеральный директор Daimler Truck Мартин Даум сообщил, что машины на водородном топливе внесут большой вклад в сокращение выбросов парниковых газов. Он подчеркнул, что автомобили на водородном топливе особенно будут популярны в сфере грузоперевозок.

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