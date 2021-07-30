Москва, 30 июля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» с момента своего создания в 2018 году уже успела многое реализовать. Об этом 30 июля на встрече с генеральным директором платформы Алексеем Комиссаровым заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Алексеем Комиссаровым

Глава государства напомнил, что организация создавалась три года назад «для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определённых жизненных целей».

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«За это время немало сделано», — подчеркнул российский лидер.

Комиссаров подтвердил это цифрами. По его словам, на сегодня на платформе действует 26 проектов, в которых поучаствовало более 8 миллионов человек. Больше 26 тысяч — это победители и призёры.

Как сообщало ИА REGNUM, платформа «Россия — страна возможностей» была запущена в октябре 2017 года на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае 2018 года глава государства подписал указа о создании одноимённой автономной некоммерческой организации.