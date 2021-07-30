Путин оценил результаты работы платформы «Россия — страна возможностей»
Москва, 30 июля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» с момента своего создания в 2018 году уже успела многое реализовать. Об этом 30 июля на встрече с генеральным директором платформы Алексеем Комиссаровым заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что организация создавалась три года назад «для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определённых жизненных целей».
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Комиссаров подтвердил это цифрами. По его словам, на сегодня на платформе действует 26 проектов, в которых поучаствовало более 8 миллионов человек. Больше 26 тысяч — это победители и призёры.
Как сообщало ИА REGNUM, платформа «Россия — страна возможностей» была запущена в октябре 2017 года на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае 2018 года глава государства подписал указа о создании одноимённой автономной некоммерческой организации.