Донецк, 30 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. За время действия дополнительных мер усиления и контроля перемирия в ДНР погибли 68 военнослужащих Народной милиции и пять мирных жителей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 30 июля «Донецкое агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В результате вооружённой агрессии со стороны Киева погибли 68 военнослужащих ДНР и пять мирных жителей, в том числе один ребёнок. Ранения различной степени тяжести получили 84 защитника Республики и 15 гражданских лиц», — рассказала она.

Морозова призвала международные правозащитные организации дать свою оценку деятельности боевиков ВСУ в Донбассе, а также привлечь украинских военных преступников к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим так называемой «Операцией объединённых сил» в Донбассе.